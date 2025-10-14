Перейра — о бое с Джоном Джонсом: у нас нет времени на раскачку

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра считает, что его потенциальный поединок с американцем Джоном Джонсом должен состояться в ближайшем будущем из-за их возраста.

«Он и сам говорил в интервью, что хочет этого. Он уже в возрасте, превышающем нормальный для этого спорта, как и я, у нас нет времени на раскачку. Думаю, он будет искренен, независимо того, хочет он драться или нет», — сказал Перейра на пресс-конференции.

Напомним, 38-летний Джонс объявил о завершении карьеры в июне 2025 года. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 309 в ноябре, американец нокаутировал экс-чемпиона и соотечественника Стипе Миочича.