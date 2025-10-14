Скидки
Бокс/ММА

Боец UFC Борщёв поделился ожиданиями от реванша Двалишвили и Петра Яна

Боец UFC Борщёв поделился ожиданиями от реванша Двалишвили и Петра Яна
Российский боец UFC Вячеслав Борщёв прокомментировал организацию поединка за титул организации в легчайшем весе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и соотечественником Петром Яном, который состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«Реванш Двалишвили и Петра Яна? Честно говоря, всей душой за Яна, но пока Мераб кажется непроходимым ни для кого в этом весовой категории», — сказал Борщёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Мерабу Двалишвили 34 года. Грузинский боец дебютировал в UFC в 2017 году. В сентябре 2024 года завоевал чемпионский титул в легчайшем весе, победив единогласным судейским решением американца Шона О’Мэлли, после чего провёл три успешные защиты.

