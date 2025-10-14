Иан Гарри: бой с Мухаммадом не дойдёт до решения, ни за что

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) ирландец Иан Гарри высказался о предстоящем поединке с американским экс-чемпионом Белалом Мухаммадом, который состоится 22 ноября на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар).

«Нет, этот бой не дойдёт до решения, ни за что», — написал Гарри в социальных сетях.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 66 в апреле, Гарри победил единогласным судейским решением бразильца Карлоса Пратеса.

Мухаммад на UFC 315 в мае проиграл единогласным решением австралийцу Джеку Делла Маддалене, лишившись чемпионского титула.

