«Грузинка – лучший вариант». Двалишвили рассказал, какую хочет жену

Обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили высказался о возможной женитьбе.

«Я больше склоняюсь к старой школе… Умная, и, конечно, у неё должна быть индивидуальность. Чувство юмора? Да. Поддержка? Да. Хочу ли я детей? Конечно.

Очевидно, всё эти вещи важны, но самое главное – традиционность… Хочу ли, чтобы она была грузинкой? Это лучший вариант. А вообще это может быть любая национальность, хотя грузинка это лучший вариант. Посмотрим… Я работаю над этим», — сказал Двалишвили в подкасте The Ariel Helwani Show.

