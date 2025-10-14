Скидки
«Грузинка – лучший вариант». Двалишвили рассказал, какую хочет жену

«Грузинка – лучший вариант». Двалишвили рассказал, какую хочет жену
Обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили высказался о возможной женитьбе.

«Я больше склоняюсь к старой школе… Умная, и, конечно, у неё должна быть индивидуальность. Чувство юмора? Да. Поддержка? Да. Хочу ли я детей? Конечно.

Очевидно, всё эти вещи важны, но самое главное – традиционность… Хочу ли, чтобы она была грузинкой? Это лучший вариант. А вообще это может быть любая национальность, хотя грузинка это лучший вариант. Посмотрим… Я работаю над этим», — сказал Двалишвили в подкасте The Ariel Helwani Show.

