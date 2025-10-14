Двалишвили отреагировал на слух, что провёл спарринг в день боя с Сэндхагеном

Обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили прокомментировал слух о том, что он провёл пятираундовый спарринг в день боя с американцем Кори Сэндхагеном на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

«Да, это так. Я спарринговал пять раундов… Да, это был полный спарринг. Спарринговал с Кэмероном, моим одноклубником… Да, Сааймоном Кэмероном. А потом ещё с Артёмом, не знаю его фамилию, русский парень, который приехал в Вегас. Он тренировался с Петром Яном в Таиланде.

Три раунда провёл с Артёмом, первые три раунда, а последние два раунда провёл с Кэмероном. Зачем? Обычно мы с Алджамейном [Стерлингом] пытаемся встряхнуться с утра, разогреваемся, это похоже на спарринг. И обычно это происходит в отеле. На этот раз бой проходил в Вегасе, и я пошёл в свой зал, где есть клетка, есть таймер. Был ли я в шлеме? Нет», — сказал Двалишвили в подкасте The Ariel Helwani Show.