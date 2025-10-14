Магомедов – о бое с Мохнаткиным: не люблю бить своих. Выбора нет, только Миша согласился

Россиянин Руслан Магомедов (15-3) поделился ожиданиями от своего боя по правилам ММА в тяжёлом весе с соотечественником Михаилом Мохнаткиным (15-6-2). Этот поединок будет со-главным в рамках турнира «Ural FC X Ozon», который пройдёт 17 октября в Каспийске.

«Я долго не выступал – года 3–4. Все мне говорят: «Зачем тебе это нужно?» Руки чешутся, если честно. Все бойцы поймут. Хочу себя проверить, посмотреть, могу ли я в 39 лет (исполнится в ноябре. – Прим. «Чемпионата») показать хороший бой. Я, конечно, не хотел бы выходить на поединок с Мишей. Не люблю выступать со своими ребятами, а люблю драться с иностранцами. Но выбора нет. Только Миша согласился провести со мной бой. Видимо, по старой дружбе. Он отличный парень. Посмотрим, что получится. Ну не люблю я своих бить. Говорю: «Ну дай мне кого-то заморского и сочного, чтобы я ему богатырскую дурь показал». А своих как-то… Только вполсилы рука поднимается», — приводит слова Магомедова пресс-служба турнира.

Последний бой экс-бойца UFC Магомедова состоялся в июле 2021 года. Кроме UFC, он выступал в АСА, Fight Nights, S-70, ProFC. За плечами Мохнаткина выступления в АСА, Fight Nights, S-70, а также в RCC и PFL. В последний раз он выходил в октагон в декабре 2023 года.