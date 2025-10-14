Чарльз Оливейра — о встрече с Кака: я не мог проиграть бой на глазах у этого человека

35-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразильский боец Чарльз Оливейра поделился эмоциями от встречи с легендарным соотечественником – экс-футболистом «Милана», «Реала» и сборной Бразилии Кака.

Кака посетил турнир UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро (Бразилия), где в главном бою турнира Оливейра сразился с поляком Матеушем Гамротом и победил удушающим приёмом во втором раунде.

«Подумал: «Его здесь быть не может, мне нужно оставаться сосредоточенным, я не могу проиграть на глазах у этого человека», — приводит слова Оливейры ESPN.

Оливейра дебютировал в UFC в 2010 году. За карьеру в организации встречался с такими бойцами, как Дональд Серроне, Фрэнки Эдгар, Макс Холлоуэй, Энтони Петтис, Пол Фелдер, Тони Фергюсон, Майкл Чендлер, Дастин Порье, Джастин Гэтжи, Ислам Махачев, Арман Царукян и Илия Топурия.

