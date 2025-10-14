Чарльз Оливейра вернулся в топ-15 рейтинга P4P после победы над Гамротом в Рио-де-Жанейро

Представлен обновлённый рейтинг бойцов Ultimate Fighting Championship (UFC). Им поделился портал Championship Rounds. На официальном сайте рейтинг пока не обновлён.

Из заметных изменений стоит отметить улучшение позиций 35-летнего бывшего чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразильский боец Чарльз Оливейра, который 12 октября встретился с представителем Польши Матеушем Гамротом в главном событии турнира UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Бой завершился досрочно победой Оливейры во втором раунде удушающим приёмом.

За счёт этой победы Оливейра поднялся с четвёртой на третью строчку лёгкого дивизиона. А также вернулся в топ-15 рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P), расположившись в нём на 15-м месте.