Стало известно, с кем и когда проведёт свой следующий бой Имам Хатаев

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 и чемпионата мира – 2023 31-летний российский и австралийский боксёр Имам Хатаев проведёт бой в полутяжёлом весе с 34-летним американцем Ричардом Риверой 11 декабря в Гатино (Канада). Запланировано, что поединок продлится 10 раундов.

Рекорд Хатаева – 10-1, 9 КО, Риверы – 27-2, 20 КО.

Хатаев потерпел первое поражение в профессиональной карьере в июле 2025 года. На турнире профессионального бокса, организованном промоутерской компанией Golden Boy Promotions, он проиграл бывшему обладателю регулярного титула WBC в этой весовой категории Дэвиду Моррелю раздельным решением.