Стало известно, с кем и когда проведёт свой следующий бой Имам Хатаев
Поделиться
Бронзовый призёр Олимпиады-2020 и чемпионата мира – 2023 31-летний российский и австралийский боксёр Имам Хатаев проведёт бой в полутяжёлом весе с 34-летним американцем Ричардом Риверой 11 декабря в Гатино (Канада). Запланировано, что поединок продлится 10 раундов.
Рекорд Хатаева – 10-1, 9 КО, Риверы – 27-2, 20 КО.
Хатаев потерпел первое поражение в профессиональной карьере в июле 2025 года. На турнире профессионального бокса, организованном промоутерской компанией Golden Boy Promotions, он проиграл бывшему обладателю регулярного титула WBC в этой весовой категории Дэвиду Моррелю раздельным решением.
Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Дэвид Моррель (W) — Имам Хатаев
13 июля 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Дэвид Моррель
Окончено
SD
Имам Хатаев
Материалы по теме
Комментарии
- 14 октября 2025
-
21:03
-
20:37
-
19:55
-
19:17
-
18:32
-
17:50
-
16:35
-
16:25
-
16:10
-
16:09
-
15:57
-
14:52
-
14:32
-
13:19
-
13:07
-
12:57
-
12:22
-
12:06
-
12:00
-
11:24
-
10:30
-
10:09
-
09:42
-
09:22
-
09:11
-
08:51
-
08:30
-
03:13
-
01:44
-
00:34
- 13 октября 2025
-
23:59
-
23:21
-
23:07
-
23:00
-
22:58