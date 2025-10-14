Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Видео: Ислам Махачев не смог сдержать эмоций от знакомства с баскетболистом ростом 241 см

Видео: Ислам Махачев не смог сдержать эмоций от знакомства с баскетболистом ростом 241 см
Аудио-версия:
Комментарии

33-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев встретился с нигерийским баскетболистом Абиодуном Адегоке, рост которого составляет 241 см.

Махачев не смог скрыть удивления от габаритов Адегоке.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео момента.

Исламу Махачеву 33 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2015 году. В октябре 2022-го стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), «задушив» бразильца Чарльза Оливейру, после чего провёл четыре защиты. Всего на счету в UFC 16 побед и одно поражение.

Свой следующий бой Махачев проведёт на турнире UFC 322, который состоится 16 ноября в Нью-Йорке. Ислам сразится за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) с обладателем пояса из Австралии Джеком Делла Маддаленой.

Материалы по теме
Махачев показал, как тренирует спортсменов. Он мотивирует бойцов ремнём!
Истории
Махачев показал, как тренирует спортсменов. Он мотивирует бойцов ремнём!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android