Видео: Ислам Махачев не смог сдержать эмоций от знакомства с баскетболистом ростом 241 см

33-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев встретился с нигерийским баскетболистом Абиодуном Адегоке, рост которого составляет 241 см.

Махачев не смог скрыть удивления от габаритов Адегоке.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео момента.

Исламу Махачеву 33 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2015 году. В октябре 2022-го стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), «задушив» бразильца Чарльза Оливейру, после чего провёл четыре защиты. Всего на счету в UFC 16 побед и одно поражение.

Свой следующий бой Махачев проведёт на турнире UFC 322, который состоится 16 ноября в Нью-Йорке. Ислам сразится за титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) с обладателем пояса из Австралии Джеком Делла Маддаленой.