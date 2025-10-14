«Я здесь не ради денег». Вальтер Уокер — о срыве боя с Мухаммедом Усманом

Бразильский боец UFC Вальтер Уокер высказался о срыве поединка с Мухаммедом Усманом. Бой должен был состояться на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро, который пройдёт в ночь с 11 на 12 октября.

«Мне заплатили за сорванный бой, но я в UFC не ради денег. Я не являюсь проституткой. Я вернулся к тренировкам, но меня злит эта ситуация. Я в UFC, чтобы войти в историю лиги. Мне нужна четвёртая победа заломом пятки, и тогда я буду в истории», — приводит слова Уокера MMAJunkie.

Мухаммед Усман (11-4) является младшим братом бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана. В июне он одержал победу по очкам над Хамди Абдельвахабом, прервав серию из двух поражений, которые стали первыми в его карьере в UFC. Вальтер Уокер (14-1) идёт на серии из трёх досрочных побед, все — болевым приёмом на пятку. В июле он выиграл у Кеннеди Нзечукву и готовился к выступлению на родной земле, в Бразилии.