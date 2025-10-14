Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Мы начали». Пётр Ян сообщил о начале подготовки к бою с Двалишвили

«Мы начали». Пётр Ян сообщил о начале подготовки к бою с Двалишвили
Комментарии

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе российский боец Пётр Ян сообщил о начале подготовки к титульному поединку, в котором он встретится с действующим обладателем титула грузином Мерабом Двалишвили. Бой пройдёт в ночь с 6 на 7 декабря мск в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC 323.

«Мы начали», — написал Пётр Ян в социальных сетях.

Фото: Социальные сети Петра Яна

В случае победы Мераб Двалишвили установит рекорд по количеству защит пояса за один календарный год. В 2025-м он уже три раза выходил победителем из боёв с претендентами на его пояс.

Первый бой между Петром и Мерабом состоялся в марте 2023 года. Тогда победу единогласным решением судей одержал грузинский боец.

Материалы по теме
Попытка №2. Пётр Ян получил шанс остановить Двалишвили
Попытка №2. Пётр Ян получил шанс остановить Двалишвили
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android