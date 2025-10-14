«Мы начали». Пётр Ян сообщил о начале подготовки к бою с Двалишвили

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе российский боец Пётр Ян сообщил о начале подготовки к титульному поединку, в котором он встретится с действующим обладателем титула грузином Мерабом Двалишвили. Бой пройдёт в ночь с 6 на 7 декабря мск в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC 323.

«Мы начали», — написал Пётр Ян в социальных сетях.

Фото: Социальные сети Петра Яна

В случае победы Мераб Двалишвили установит рекорд по количеству защит пояса за один календарный год. В 2025-м он уже три раза выходил победителем из боёв с претендентами на его пояс.

Первый бой между Петром и Мерабом состоялся в марте 2023 года. Тогда победу единогласным решением судей одержал грузинский боец.