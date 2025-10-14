Аспиналл рассказал, в чём его преимущество над Сирилем Ганом

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл рассказал о своём преимуществе над соперниками в UFC.

«Если я смогу пройти всю карьеру так, что никто толком не увидит, на что я способен – это будет идеально для меня, ведь с каждым затяжным боем соперник узнаёт тебя всё больше и больше. Сейчас у меня много боёв в UFC, я проведу десятый поединок, но люди видели только процентов 10-20 от того, на что я способен. Это даёт большое преимущество, по правде говоря, одно из самых больших моих преимуществ заключается в том, что никто не знает, что я умею», — приводит слова Аспиналла RMC Sport.

Напомним, следующий бой Аспиналл проведёт 25 октября. Его соперником станет французский боец Сириль Ган.

Как сообщалось ранее, Аспиналл провёл в октагоне за свою карьеру в ММА менее шести раундов.