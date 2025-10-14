Скидки
Аспиналл: не стал бы сниматься в документальном фильме даже за $ 50 млн

Аспиналл: не стал бы сниматься в документальном фильме даже за $ 50 млн
Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл высказался о своём отношении к съёмкам в документальных фильмах.

«Я бы не стал сниматься в документальном фильме UFC даже за $ 50 млн. По крайней мере, пока я активно продолжаю драться. Ни за что – вы не смогли бы заплатить мне достаточно, чтобы я согласился. Я на 100% предан своему делу. На все 100%», — приводит слова Аспиналла RMC Sport.

Напомним, следующий бой Аспиналл проведёт 25 октября. Его соперником станет французский боец Сириль Ган.

В своём последнем поединке, который состоялся в июле 2024 года на турнире UFC 304 в Манчестере (Англия), Аспиналл победил нокаутом в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса. Для бойцов это был реванш.

Сириль Ган, в свою очередь, последний бой провёл в декабре 2024 года на турнире UFC 310. Тогда французский боец победил раздельным решением судей россиянина Александра Волкова.

