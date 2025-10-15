Скидки
«Пробью дыру в их головах». Гарри — о Делла Маддалене и Махачеве

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) ирландец Иан Гарри высказался о предстоящем поединке с американским экс-чемпионом Белалом Мухаммадом, который состоится 22 ноября на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар).

«Я собираюсь прикончить Белала Мухаммада. Это моя главная цель в этом бою. Я хочу выйти и оставить неоспоримым тот факт, что я — величайший полусредневес на планете.

Кто бы ни выиграл этот пояс, Джек Делла Маддалена или Ислам Махачев, мне всё равно. В конце концов, я собираюсь сразиться с ними обоими… Я пробью дыру в их головах, потому что никто на этой планете не помешает мне взять этот пояс.

Я сказал всем фанатам UFC в микрофон: я — будущее, я неизбежен, и я близок к тому, чтобы доказать это», — сказал Гарри в шоу журналиста Ариэля Хельвани на его YouTube-канале.

