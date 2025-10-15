«Не можешь требовать титульный бой». Мухаммад ответил Гарри

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе американец палестинского происхождения Белал Мухаммад ответил своему будущему сопернику, шестому номеру рейтинга UFC в категории до 77 кг ирландцу Иану Гарри.

«Иан, ты не можешь требовать титульный бой, если боишься, что бой продлится пять раундов», — написал Белал Мухаммад в своих социальных сетях.

Бой Мухаммада и Гарри состоится 22 ноября в Катаре.

В своем последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 66 в апреле, Гарри победил единогласным судейским решением бразильца Карлоса Пратеса.

Мухаммад на UFC 315 в мае проиграл единогласным решением австралийцу Джеку Делла Маддалене, лишившись чемпионского титула.