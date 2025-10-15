Скидки
Хабиб Нурмагомедов прикрыл эмблему «Барселоны» во время фото с юным фанатом

Хабиб Нурмагомедов прикрыл эмблему «Барселоны» во время фото с юным фанатом
Экс-чемпион UFC в лёгком весе 37-летний российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, фотографируясь с юным болельщиком в футболке с клубной эмблемой испанской «Барселоны», прикрыл логотип каталонского клуба ладонью.

Видео: Хабиб закрыл эмблему «Барселоны» во время встречи с юным фанатом

Хабиб Нурмагомедов является футбольным болельщиком, в испанском чемпионате спортсмен симпатизирует мадридскому «Реалу».

В своей карьере в смешанных единоборствах Нурмагомедов провёл на профессиональном уровне 29 поединков и во всех одержал победы (8 побед нокаутом, 11 сабмишеном, 10 судейским решением).

