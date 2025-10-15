Марвин Веттори оценил шансы Чимаева в бою с Перейрой

Бывший претендент на титул UFC итальянец Марвин Веттори высказался о потенциальном поединке между звёздами организации Хамзатом Чимаевым и Алексом Перейрой.

«Хамзат вызывает всех, кто сейчас на слуху. Но я бы не отказался посмотреть его бой с Перейрой. Я считаю, что Хамзат победил бы Перейру. Хотя… Перейра, похоже, тоже научился немного бороться. Я не уверен… У меня нет очевидного фаворита», – сказал Веттори в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.

Ранее российский промоутер Камил Гаджиев высказался о потенциальном переходе Чимаева в полутяжёлый дивизион UFC.

Тренировка Хамзата Чимаева по ударной технике