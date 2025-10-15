Экс-чемпион UFC: Перейра — гангстер, у него нет борьбы, но есть яйца

Бывший чемпион UFC американец Люк Рокхолд прокомментировал победу бразильца Алекса Перейры в реванше с россиянином Магомедом Анкалаевым, состоявшемся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

«Раньше я ненавидел Алекса Перейру, но этот парень — гангстер. Всё дело в уверенности, все дело в яйцах. И у Перейры есть яйца, чёрт возьми. Я не буду врать, я больше я не могу ненавидеть парня. Он один из величайших.

Каждый раз он выходит с одним и тем же настроем. У него нет борьбы, но есть яйца. Больше никакой ненависти. Алекс, храни тебя Господь. Ты – гангстер. Один из лучших чемпионов в истории», — приводит слова Рокхолда издание TMZ.