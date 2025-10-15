Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-чемпион UFC: Перейра — гангстер, у него нет борьбы, но есть яйца

Экс-чемпион UFC: Перейра — гангстер, у него нет борьбы, но есть яйца
Комментарии

Бывший чемпион UFC американец Люк Рокхолд прокомментировал победу бразильца Алекса Перейры в реванше с россиянином Магомедом Анкалаевым, состоявшемся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

«Раньше я ненавидел Алекса Перейру, но этот парень — гангстер. Всё дело в уверенности, все дело в яйцах. И у Перейры есть яйца, чёрт возьми. Я не буду врать, я больше я не могу ненавидеть парня. Он один из величайших.

Каждый раз он выходит с одним и тем же настроем. У него нет борьбы, но есть яйца. Больше никакой ненависти. Алекс, храни тебя Господь. Ты – гангстер. Один из лучших чемпионов в истории», — приводит слова Рокхолда издание TMZ.

Материалы по теме
Перейра прокомментировал слухи о травме Анкалаева перед реваншем
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android