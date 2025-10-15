Теофимо Лопес пообещал нокаутировать Шакура Стивенсона, американец ответил

Чемпион WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американец Теофимо Лопес высказался о возможном поединке с непобеждённым соотечественником Шакуром Стивенсоном.

«Я уложу тебя спать за все те разы, когда ты усыплял фанатов своими выступлениями!» — написал Лопес в социальных сетях.

«Ты никого не остановил в 63,5 кг. И теперь заявляешь, что вырубишь меня? Теофимо, твоё время истекло. Надеюсь, тебе понравилось твоё путешествие», — ответил Стивенсон.

В своём последнем бою, состоявшемся в июле, Стивенсон победил единогласным судейским решением мексиканца Уильяма Зепеду. Лопес в мае одолел единогласным решением соотечественника Арнольда Барбозу-младшего.