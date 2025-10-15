Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Теофимо Лопес пообещал нокаутировать Шакура Стивенсона, американец ответил

Теофимо Лопес пообещал нокаутировать Шакура Стивенсона, американец ответил
Комментарии

Чемпион WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) американец Теофимо Лопес высказался о возможном поединке с непобеждённым соотечественником Шакуром Стивенсоном.

«Я уложу тебя спать за все те разы, когда ты усыплял фанатов своими выступлениями!» — написал Лопес в социальных сетях.

«Ты никого не остановил в 63,5 кг. И теперь заявляешь, что вырубишь меня? Теофимо, твоё время истекло. Надеюсь, тебе понравилось твоё путешествие», — ответил Стивенсон.

В своём последнем бою, состоявшемся в июле, Стивенсон победил единогласным судейским решением мексиканца Уильяма Зепеду. Лопес в мае одолел единогласным решением соотечественника Арнольда Барбозу-младшего.

Материалы по теме
Теофимо Лопес отреагировал на победу Кроуфорда в бою с Канело
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android