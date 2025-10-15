Иан Гарри: Леон Эдвардс должен завершить карьеру

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) ирландец Иан Гарри считает, что бывший чемпион дивизиона британец Леон Эдвардс должен завершить карьеру.

«Я давно говорю об этом… Он должен завершить карьеру. Возможно, мы это увидим. Я был шокирован тем, что он принял бой [с Карлосом Пратесом].

Если бы он решил сразиться со мной, я бы согласился без раздумий. Я бы сделал всё, чтобы он ушёл [из спорта] избитым, потерявшим сознание, без какой-либо выгоды. Хотя я не хочу видеть его и его команду», — сказал Гарри в подкасте The Ariel Helwani Show.

Напомним, 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США) Эдвардс сразится с бразильцем Карлосом Пратесом.