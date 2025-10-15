Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Иан Гарри: Леон Эдвардс должен завершить карьеру

Иан Гарри: Леон Эдвардс должен завершить карьеру
Комментарии

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) ирландец Иан Гарри считает, что бывший чемпион дивизиона британец Леон Эдвардс должен завершить карьеру.

«Я давно говорю об этом… Он должен завершить карьеру. Возможно, мы это увидим. Я был шокирован тем, что он принял бой [с Карлосом Пратесом].

Если бы он решил сразиться со мной, я бы согласился без раздумий. Я бы сделал всё, чтобы он ушёл [из спорта] избитым, потерявшим сознание, без какой-либо выгоды. Хотя я не хочу видеть его и его команду», — сказал Гарри в подкасте The Ariel Helwani Show.

Напомним, 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США) Эдвардс сразится с бразильцем Карлосом Пратесом.

Материалы по теме
Пан или пропал. Эдвардса отправили на «съедение» самому опасному «Боевому ботанику»
Пан или пропал. Эдвардса отправили на «съедение» самому опасному «Боевому ботанику»
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android