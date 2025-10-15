Чарльз Оливейра устроил вечеринку для детей в Бразилии на бонус от победы в UFC
Поделиться
Бывший чемпион UFC бразилец Чарльз Оливейра устроил детскую вечеринку на родине, потратив на неё бонус ($ 50 тыс.) за досрочную победу в поединке с поляком Матеушем Гамротом, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
UFC 2025. UFC Fight Night 261, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Чарльз Оливейра (W) — Матеуш Гамрот
12 октября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Чарльз Оливейра
Окончено
SUB
Матеуш Гамрот
Событие приурочили к национальному Дню защиты детей.
Чарльзу Оливейре 35 лет. Бразилец дебютировал в UFC в 2010 году. За карьеру в организации встречался с такими бойцами, как Дональд Серроне, Фрэнки Эдгар, Макс Холлоуэй, Энтони Петтис, Пол Фелдер, Тони Фергюсон, Майкл Чендлер, Дастин Порье, Джастин Гэтжи, Ислам Махачев, Арман Царукян и Илия Топурия.
Материалы по теме
7 мощных фактов о Чарльзе Оливейре
Комментарии
- 15 октября 2025
-
10:28
-
10:15
-
10:06
-
09:25
-
09:12
-
09:00
-
01:57
-
00:54
-
00:32
- 14 октября 2025
-
23:47
-
23:44
-
23:09
-
21:28
-
21:03
-
20:37
-
19:55
-
19:17
-
18:32
-
17:50
-
16:35
-
16:25
-
16:10
-
16:09
-
15:57
-
14:52
-
14:32
-
13:19
-
13:07
-
12:57
-
12:22
-
12:06
-
12:00
-
11:24
-
10:30
-
10:09