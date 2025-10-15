Чарльз Оливейра устроил вечеринку для детей в Бразилии на бонус от победы в UFC

Бывший чемпион UFC бразилец Чарльз Оливейра устроил детскую вечеринку на родине, потратив на неё бонус ($ 50 тыс.) за досрочную победу в поединке с поляком Матеушем Гамротом, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Событие приурочили к национальному Дню защиты детей.

Чарльзу Оливейре 35 лет. Бразилец дебютировал в UFC в 2010 году. За карьеру в организации встречался с такими бойцами, как Дональд Серроне, Фрэнки Эдгар, Макс Холлоуэй, Энтони Петтис, Пол Фелдер, Тони Фергюсон, Майкл Чендлер, Дастин Порье, Джастин Гэтжи, Ислам Махачев, Арман Царукян и Илия Топурия.

