«Приезжай в США, я жду тебя!» Двалишвили обратился к Петру Яну перед реваншем

Обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили высказался о предстоящем реванше с бывшим чемпионом россиянином Петром Яном, который состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«Я вернулся, ублюдки! Погнали! 7 декабря… Пётр Ян, приезжай в США, я жду тебя!» — сказал Двалишвили в социальных сетях.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 320 в октябре, Двалишвили победил единогласным судейским решением американца Кори Сэндхагена. Ян на UFC on ABC 9 в июле победил единогласным судейским решением американца Маркуса Макги.

