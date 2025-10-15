Скидки
Бокс/ММА

«Было страшно». Экс-чемпион мира признался, что намеренно отказался от боя с Головкиным

«Было страшно». Экс-чемпион мира признался, что намеренно отказался от боя с Головкиным
Бывший чемпион мира американец Серхио Мора признался, что в прошлом намеренно отказался от поединка со звёздным казахстанцем Геннадием Головкиным.

«Я уклонился от боя с Головкиным, когда мне предложили этот поединок. Он тогда нокаутировал всех… было страшно. Это было нечто невероятное», — сказал Мора в эфире DAZN.

Геннадий Головкин — казахстанец, серебряный медалист Олимпиады – 2004, дебютировал как профессиональный боксёр в 2006 году, в 2010 году стал чемпионом мира в среднем весе (до 72,6 кг), в 2015-м – объединённым чемпионом, в 2019-м – двукратным чемпионом мира. Всего на его счету 42 победы (37 – нокаутом), два поражения и одна ничья.

