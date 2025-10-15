Скидки
Стерлинг отреагировал на слух об организации боя с Лероном Мёрфи на UFC 323

Экс-чемпион UFC американец Алджамейн Стерлинг прокомментировал слух об организации его поединка с непобеждённым британцем Лероном Мёрфи, который может состояться 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«Лол», — написал Стерлинг в социальной сети X (ранее Twitter).

В своём последнем бою, состоявшемся в августе на UFC Fight Night 257, Стерлинг победил единогласным судейским решением бывшего претендента на титул соотечественника Брайана Ортегу.

Ранее Стерлинг отреагировал на победу Чарльза Оливейры в бою с Матеушем Гамротом на UFC Fight Night 261.

