Промоутер Фьюри назвал бой, ради которого британец хочет вернуться в ринг

Фрэнк Уоррен, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, высказался о потенциальном возвращении британца на ринг.

«Бой, который он действительно хочет, это ещё один бой с мистером Усиком. Это были великолепные бои, очень близкие. Я бы посмотрел это ещё раз. Вот бой, который он хочет. Он постоянно о нём говорит. У него не такой большой износ, его не одурачишь, он очень умный парень и лучше нас с вами знает, на что способен», — приводит слова Уоррена издание Sky Sports.

Напомним, Фьюри объявил о завершении карьеры в январе. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, британец проиграл единогласным решением украинцу Александру Усику.