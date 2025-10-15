Инсайдер: в контракте Канело нет пункта о немедленном реванше с Кроуфордом

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях мексиканец Сауль «Канело» Альварес не имеет права на немедленный реванш с американцем Теренсом Кроуфордом. Об этом сообщил обозреватель Дэн Рафаэль.

«Люди Канело сообщил мне, что в контракте нет пункта о реванше. У него остаётся ещё два боя по контракту с Турки [аль-аш Шейхом]. Если Турки скажет, что хочет устроить реванш, думаю, его могут провести, но нет ничего, на что бы Канело мог опереться, чтобы сказать, что он получает немедленный реванш с Кроуфордом», — сказал Рафаэль в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Напомним, поединок Канело — Кроуфорд состоялся 14 сентября в Лас-Вегасе (США) и завершился победой американца единогласным судейским решением (116-112, 115-113, 115-113).