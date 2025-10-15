Дана Уайт высказался о своём отношении к потенциальному реваншу Холлоуэй — Оливейра

Генеральный директор UFC Дана Уайт высказался о возможности проведения реванша между звёздами организации, американцем Максом Холлоуэем и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Мы говорили об этом сегодня. Это, безусловно, бой, который было бы невероятно увидеть снова», – сказал Уайт на пресс-конференции после турнира Претендентской серии.

В своем последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 318 в июне, Холлоуэй победил Порье единогласным судейским решением. Оливейра на UFC Fight Night 261 в октябре «задушил» поляка Матеуша Гамрота.

Ранее Дастин Порье выступил за организацию боя Оливейра — Холлоуэй.

