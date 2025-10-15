Сэндхаген назвал желаемого соперника после поражения от Двалишвили

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Кори Сэндхаген заявил о желании провести поединок с экс-чемпионом и соотечественником Шоном О’Мэлли.

«Не знаю, есть ли у него уже соперник, но бой с О’Мэлли на турнире в Белом доме был бы просто потрясающим», – сказал Сэндхаген в подкасте The Ariel Helwani Show.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 316 в июне, О’Мэлли проиграл удушающим приёмом грузину Мерабу Двалишвили. Сэндхаген сразился с Двалишвили в октябре на UFC 320, уступив ему единогласным судейским решением.

Материалы по теме Двалишвили отреагировал на слух, что провёл спарринг в день боя с Сэндхагеном

О'Мэлли пнул болельщика в пятую точку во время визита в Японию