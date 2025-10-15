Скидки
«Как китаец может сказать, что я не россиянин?» Чимаев ответил Яну на слова о гражданстве

«Как китаец может сказать, что я не россиянин?» Чимаев ответил Яну на слова о гражданстве
Комментарии

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев прокомментировал слова Петра Яна, ранее заявившего, что он не считает уроженца Чеченской Республики россиянином.

«Зачем это должно вообще задевать, если у каждого человека своё мнение. Когда какой-то знакомый что-то говорит, тогда уже чуть-чуть задевает. Я с Петром Яном знаком. И он знает меня, я русскоговорящий, на одной базе тренировались. Он говорит: «Я не считаю Хамзата…» Как ты можешь не считать меня российским бойцом, если ты со мной на русском говоришь?

Я же зал построил в России, дороги построил в России, молодёжи помогаю в России? Я в Эмиратах никому зал не построил, никому не помогаю там, они мне помогают. У него даже фамилия… Я пошутил над ним, китаец как может сказать, что чеченец — не россиянин?» — сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу Асланбека Бадаева.

Комментарии
