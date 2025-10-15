Умар Кремлёв: IBA сделала чемпионат мира по боксу важнее Олимпиады

Глава Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв высказался о важности защиты российских спортсменов на международной спортивной арене.

«Я хочу посоветовать всем федерациям просто не бояться. Надо это запомнить и идти вперёд защищать спортсменов. Мы должны пробить эту стену, чтобы все были с флагом и гимном. Если нет, то создаём параллельные турниры. Знаете как? Я назову вам пример.

Вот мы – Международная ассоциация бокса – разошлись с Международным олимпийским комитетом. И мы объявили, что теперь чемпионат мира важнее, чем Олимпиада. Почему? Потому что мы развиваем бокс по всему миру. Чей чемпионат должен быть главным? Конечно, наш. Что-то мы про олимпийский футбол вообще не вспоминаем и не говорим.

Здесь надо играть в свою игру. Нужно защищать устав организации и что в нём написано. Сегодня Международная ассоциация бокса это сделала. Я хочу сказать, что все спонсоры пришли на чемпионат мира. Более $ 30 млн стоят только телеправа. Уверен, что в следующем году доведём сумму уже до $ 150 млн. Мы сделали практически то же самое, что в своё время сделала ФИФА. Мы отделились и сделали чемпионат мира важнее, чем Олимпиада», — передаёт слова Кремлёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.