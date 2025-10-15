Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Умар Кремлёв: IBA сделала чемпионат мира по боксу важнее Олимпиады

Умар Кремлёв: IBA сделала чемпионат мира по боксу важнее Олимпиады
Аудио-версия:
Комментарии

Глава Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв высказался о важности защиты российских спортсменов на международной спортивной арене.

«Я хочу посоветовать всем федерациям просто не бояться. Надо это запомнить и идти вперёд защищать спортсменов. Мы должны пробить эту стену, чтобы все были с флагом и гимном. Если нет, то создаём параллельные турниры. Знаете как? Я назову вам пример.

Вот мы – Международная ассоциация бокса – разошлись с Международным олимпийским комитетом. И мы объявили, что теперь чемпионат мира важнее, чем Олимпиада. Почему? Потому что мы развиваем бокс по всему миру. Чей чемпионат должен быть главным? Конечно, наш. Что-то мы про олимпийский футбол вообще не вспоминаем и не говорим.

Здесь надо играть в свою игру. Нужно защищать устав организации и что в нём написано. Сегодня Международная ассоциация бокса это сделала. Я хочу сказать, что все спонсоры пришли на чемпионат мира. Более $ 30 млн стоят только телеправа. Уверен, что в следующем году доведём сумму уже до $ 150 млн. Мы сделали практически то же самое, что в своё время сделала ФИФА. Мы отделились и сделали чемпионат мира важнее, чем Олимпиада», — передаёт слова Кремлёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Кремлёв — о возвращении России: Бах — ничтожество. Всё могут решить только Путин и Трамп
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android