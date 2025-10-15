«Много раз было такое». Чимаев признался, что неоднократно хотел завершить карьеру в MMA

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев признался, что неоднократно хотел завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.

«В спорте, если взять самое тяжёлое, что случилось, – травма и болезни, что у меня были. Наверное, если бы этого не было, я не был бы чемпионом. А, может, я стал бы раньше чемпионом. Были тяжёлые моменты из-за болезни, из-за травм…

Хотел ли завершить карьеру? Да, много раз было такое. Так получилось, что старший брат, дорогой Рамзан Ахматович [Кадыров], всегда поддерживал духом и говорил: «Ты станешь чемпионом. Я жду тебя». Самолёт поставил, привёз меня домой, вылечил и через пару месяцев бой дал», — сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу Асланбека Бадаева.