«Всё сведётся к этому». Иан Гарри дал прогноз на бой Делла Маддалена — Махачев

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) ирландец Иан Гарри высказался о предстоящем поединке за титул между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и соотечественником Исламом Махачевым.

«Бой сведётся к одному вопросу: как хорошо Джек сможет проявить себя, когда Ислам его схватит? Махачев — борец мирового уровня, он владеет борьбой на элитном уровне бо́льшую часть своей жизни. В бою с Белалом Джек проделал великолепную работу, остановив большинство тейкдаунов. Но сумеет ли он повторить этот успех против кого-то более техничного? В стойке он будет лучше. Если поединок пройдёт в стойке, Джек сможет добиться победы», — сказал Гарри в подкасте The Ariel Helwani Show.

Напомним, поединок Делла Маддалена – Махачев состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

