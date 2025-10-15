Скидки
Хамзат Чимаев оценил шансы Царукяна в бою с Топурией

Комментарии

Чемпион UFC Хамзат Чимаев высказался о потенциальном поединке за титул организации в лёгком весе (до 70 кг) между грузином Илией Топурией и россиянином Арманом Царукяном.

«Арман тоже в стойке неплох… Он хороший ударник, я не думаю, что он сверхуступает Топурии в ударной технике. Уступает ли в силе удара? Ну да, это уже видно по боям, Топурия хорошо бьёт. Как все говорили: «Мы не видели Топурию пять раундов». Может быть, он и подерётся пять раундов… Для меня этот бой очень интересный и такой… 50 на 50. Если Арман навяжет свой бой, он может аккуратно его выиграть, переиграть. Если Топурия попадёт, то может выиграть», — сказал Чимаев в интервью на YouTube-канале Асланбека Бадаева.

