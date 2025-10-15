Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стал известен следующий соперник Вальтера Уокера

Стал известен следующий соперник Вальтера Уокера
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский боец UFC Вальтер Уокер проведёт следующий поединок на турнире UFC 321, который пройдёт в Абу-Даби 25 октября. Об этом сообщает инсайдер Лаэрте Виана на своей странице в социальных сетях.

Соперником Уокера станет английский боец Луи Сазерленд.

Вальтер Уокер (14-1) идёт на серии из трёх досрочных побед, все — болевым приёмом на пятку. В июле он выиграл у Кеннеди Нзечукву и готовился к выступлению на родной земле, в Бразилии.

На счету Сазерленда 13 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 10 побед. Для англичанина этот бой станет дебютным в UFC.

Напомним, ранее ожидалось, что Уокер проведёт поединок с нигерийцем Мухаммедом Усманом, однако соперник бразильца снялся с боя. Поединок должен был пройти на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро в ночь с 11 на 13 октября.

Материалы по теме
«Наполовину русский — я иду до конца». Уокер — о срыве боя с Усманом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android