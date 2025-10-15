Стал известен следующий соперник Вальтера Уокера

Бразильский боец UFC Вальтер Уокер проведёт следующий поединок на турнире UFC 321, который пройдёт в Абу-Даби 25 октября. Об этом сообщает инсайдер Лаэрте Виана на своей странице в социальных сетях.

Соперником Уокера станет английский боец Луи Сазерленд.

Вальтер Уокер (14-1) идёт на серии из трёх досрочных побед, все — болевым приёмом на пятку. В июле он выиграл у Кеннеди Нзечукву и готовился к выступлению на родной земле, в Бразилии.

На счету Сазерленда 13 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 10 побед. Для англичанина этот бой станет дебютным в UFC.

Напомним, ранее ожидалось, что Уокер проведёт поединок с нигерийцем Мухаммедом Усманом, однако соперник бразильца снялся с боя. Поединок должен был пройти на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро в ночь с 11 на 13 октября.