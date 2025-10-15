Чимаев: Перейра — удобный для меня соперник

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев заявил, что хотел бы провести бой с Алексом Перейрой за титул в полутяжёлом весе, и оценил свои шансы в этом потенциальном поединке.

«Мне, конечно, хочется за второй пояс подраться. Алекс Перейра, если в стойке с ним не заигрываться, очень удобный для меня соперник. Все говорят, что он очень мощный парень, но в мощи я нигде никому не уступал. Он тоже в среднем весе выступал, потом перешёл в полутяжёлый дивизион.

А так… Нассурдина Имавова дадут, или Ренье де Риддера, или Энтони Эрнандеса — мне особой разницы нет. Самое главное, чтобы заплатили хорошо», — сказал Чимаев на YouTube-канале вице-президента ACA Асланбека Бадаева.