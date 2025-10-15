26% россиян смотрели бой между Хабибом и Порье — UFC

В UFC раскрыли статистику просмотра титульного поединка между российским бойцом, экс-чемпионом лиги в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и трёхкратным претендентом на титул Дастином Порье.

Как сообщается, 26% взрослых жителей России — около 26 млн человек — смотрели титульный поединок на российском телевидении.

Напомним, бой прошёл в сентябре 2019 года и завершился досрочной победой Хабиба Нурмагомедова в третьем раунде.

Этот поединок стал предпоследним в карьере Хабиба — он принял решение уйти из единоборств после победы над Джастином Гэтжи в следующем бою.

На счету Порье 30 побед и 10 поражений в ММА. Один бой с его участием завершился без результата.