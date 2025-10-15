Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

26% россиян смотрели бой между Хабибом и Порье — UFC

26% россиян смотрели бой между Хабибом и Порье — UFC
Комментарии

В UFC раскрыли статистику просмотра титульного поединка между российским бойцом, экс-чемпионом лиги в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и трёхкратным претендентом на титул Дастином Порье.

Как сообщается, 26% взрослых жителей России — около 26 млн человек — смотрели титульный поединок на российском телевидении.

Напомним, бой прошёл в сентябре 2019 года и завершился досрочной победой Хабиба Нурмагомедова в третьем раунде.

Этот поединок стал предпоследним в карьере Хабиба — он принял решение уйти из единоборств после победы над Джастином Гэтжи в следующем бою.

На счету Порье 30 побед и 10 поражений в ММА. Один бой с его участием завершился без результата.

Материалы по теме
«Часть меня умерла». Порье — о завершении карьеры
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android