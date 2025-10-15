Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мэнни Пакьяо планирует провести бой с Ломаченко в декабре 2025 года

Мэнни Пакьяо планирует провести бой с Ломаченко в декабре 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

46-летний бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо планирует провести показательный бой с украинским боксёром Василием Ломаченко. Об этом сообщает издание DAILY TRIBUNE со ссылкой на слова официального представителя Пакьяо Шона Гиббонса.

Напомним, в июне 2025 года Ломаченко объявил о завершении карьеры. Ломаченко 37 лет. В своём профессиональном рекорде Василий имеет 18 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, и три поражения. Является двукратным чемпионом мира (2009, 2011) и Олимпийских игр (2008, 2012).

Напомним, последний бой Пакьяо провёл 20 июля в Лас-Вегасе. Его соперником был чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец Марио Барриос. Поединок продлился все 12 раундов и завершился ничьей решением большинства судей.

Материалы по теме
Головкин собрался возобновить карьеру в 43 года! С кем драться легендарному боксёру?
Головкин собрался возобновить карьеру в 43 года! С кем драться легендарному боксёру?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android