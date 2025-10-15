Мэнни Пакьяо планирует провести бой с Ломаченко в декабре 2025 года

46-летний бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо планирует провести показательный бой с украинским боксёром Василием Ломаченко. Об этом сообщает издание DAILY TRIBUNE со ссылкой на слова официального представителя Пакьяо Шона Гиббонса.

Напомним, в июне 2025 года Ломаченко объявил о завершении карьеры. Ломаченко 37 лет. В своём профессиональном рекорде Василий имеет 18 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, и три поражения. Является двукратным чемпионом мира (2009, 2011) и Олимпийских игр (2008, 2012).

Напомним, последний бой Пакьяо провёл 20 июля в Лас-Вегасе. Его соперником был чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец Марио Барриос. Поединок продлился все 12 раундов и завершился ничьей решением большинства судей.