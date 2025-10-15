Скидки
Усман Нурмагомедов может провести следующий бой в феврале 2026 года, известен соперник

Усман Нурмагомедов может провести следующий бой в феврале 2026 года, известен соперник
27-летний непобеждённый российский боец, действующий чемпион PFL в лёгком весе Усман Нурмагомедов в следующем поединке может встретиться с британским бойцом Альфи Дэвисом. Об этом сообщает инсайдер Аль Зулиньо на своей странице в социальной сети.

Бой может пройти на турнире PFL в Дубае в феврале 2026 года.

Нурмагомедов начал свою карьеру в ММА в 2017 году и провёл 20 боёв, одержав победы во всех. Из них восемь завершились досрочно техническим нокаутом, шесть — сабмишеном, и ещё шесть боёв закончились единогласным судейским решением. Три последних боя Нурмагомедова — решением судей.

Что касается Альфи, то на его счету 26 поединков, в которых он одержал 20 побед, потерпел пять поражений, и один бой завершился ничейным исходом.

