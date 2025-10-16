Перейра иронично высказался о травме Анкалаева, с которой он дрался в реванше на UFC 320

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильский боец Алекс Перейра высказался о новостях о том, что россиянин Магомед Анкалаев дрался с ним с травмой во время реванша. Сообщалось, что россиянин дрался с травмой ребра.

«Я вообще всегда был травмирован. И травмы — это всё одно и то же. Сейчас Анкалаев говорит о каком-то переломе ребра или ещё о чём-то. Если бы он знал, с какими травмами я выхожу в октагон, ему бы стало плохо. Он бы даже больше не захотел драться, сказал бы: «Чёрт, что я вообще делаю в этой организации?» — и ушёл бы!

Я даже ничего говорить не буду. Но могу поспорить с ним — покажу свои медицинские результаты, сравним, у кого что. Сомневаюсь, что этот парень проходил через то, через что прошёл я», — приводит слова Перейры BJ Penn.

Напомним, реванш Перейры и Анкалаева состоялся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США) и завершился победой бразильца техническим нокаутом в первом раунде. Перейра вернул себе титул.