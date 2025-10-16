Скидки
Ирина Алексеева исключена из ростера UFC

Российский боец смешанных единоборств Ирина Алексеева была исключена из ростера спортсменов промоушена UFC.

Кром неё были исключены 35-летний бразилец Андре Мунис, 31-летний Джастин Тафа из Австралии и 37-летняя представительница Гуама Броган Уокер.

В последнем бою российская спортсменка Алексеева уступила во втором раунде удушающим приёмом представительнице Бразилии Беатрис Мескита в рамках предварительного карда турнира UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Для 35-летней Алексеевой это поражение стало четвёртым в профессиональных смешанных единоборствах в девяти поединках и третьим подряд в UFC.

