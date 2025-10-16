Де Риддер высказался о возможном поединке Перейра — Чимаев

Четвёртый номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) нидерландец Ренье де Риддер высказался о потенциальном поединке звёзд организации Алекса Перейры и Хамзата Чимаева.

«Честно, моя первая мысль была: «Что за чушь?» Хотя это классный бой. Будет интересно посмотреть, сможет ли Хамзат повалить его и остаться в безопасности. Но я не верю, что он состоится. Если я хорошо выступлю, смогу победить Брендана [Аллена], то в начале 2026 года получится подраться за пояс», — сказал де Риддер на пресс-конференции.

Напомним, Марвин Веттори оценил шансы Чимаева в бою с Перейрой.

Материалы по теме Марвин Веттори оценил шансы Чимаева в бою с Перейрой

Тренировка Хамзата Чимаева по ударной технике