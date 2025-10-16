Гэтжи ответил на слова Хабиба, назвавшего американца самым тяжелобьющим соперником

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) Джастин Гэтжи отреагировал на слова россиянина Хабиба Нурмагомедова, ранее в одном из интервью заявившего, что американец был самым тяжелобьющим соперником в его карьере.

«Я бил его очень сильно, изо всех сил пинал его ногами, я хорошо попал по нему ударом справа… Слышать от Хабиба, что я самый тяжелобьющий… Это не очень приятно, потому что он всё равно побил меня, я до сих пор не выиграл титул», — сказал Гэтжи в социальных сетях.

Ранее бывший боец UFC Руслан Магомедов оценил шансы Гэтжи в бою с Илией Топурией.

Материалы по теме Экс-боец UFC Магомедов оценил шансы Гэтжи в бою с Топурией

Джастин Гэтжи гуляет в женском платье