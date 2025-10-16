Скидки
Бокс/ММА

Двалишвили начал подготовку к реваншу с Петром Яном

Двалишвили начал подготовку к реваншу с Петром Яном
Обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили начал подготовку к реваншу с российским экс-чемпионом Петром Яном, который состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

Фото: из личного архива Мераба Двалишвили

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 320 в октябре, Двалишвили победил единогласным судейским решением американца Кори Сэндхагена. Ян на UFC on ABC 9 в июле победил единогласным решением американца Маркуса Макги.

Ранее в интервью Двалишвили поделился ожиданиями от реванша с Яном.

