Видео: абсолютный чемпион мира по боксу Кроуфорд получил подарок от команды НБА «Финикс»

Видео: абсолютный чемпион мира по боксу Кроуфорд получил подарок от команды НБА «Финикс»
38-летний непобеждённый американский боксёр-профессионал и абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Теренс Кроуфорд во время предсезонного матча между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз» (113:104) получил подарок от клуба из Финикса.

НБА — предсезонные матчи
15 октября 2025, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
113 : 104
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Батлер - 35, Гудвин - 24, Малуач - 17, Хэйс - 10, Fleming - 9, Ливерс - 7, Дюк - 5, Brea - 4, Huntley - 2, Данн, О'Нил, Букер, Ричардс, Брукс, Аллен, Игодаро, Гиллеспи, Samuel, Бо
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 25, Дончич - 25, Эйтон - 10, Ларэвиа - 8, Смит - 8, Джеймс - 7, Уильямс - 7, Колоко - 6, Кнехт - 5, Davis Jr - 3, Клебер , Джеймс, Manon, Marciulionis, Смарт, Уотсон

Теренсу подарили специальное джерси команды с надписью «42-0», говорящее о победной серии чемпиона. Также Кроуфорд получил специальную перчатку в оранжевой расцветке с эмблемой «Санз» и такой же надписью про количество побед.

В последнем поединке, который состоялся 14 сентября в Лас-Вегасе (США), Теренс одолел звёздного мексиканца Сауля Альвареса единогласным судейским решением (116-112, 115-113, 115-113).

