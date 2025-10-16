Видео: абсолютный чемпион мира по боксу Кроуфорд получил подарок от команды НБА «Финикс»

38-летний непобеждённый американский боксёр-профессионал и абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Теренс Кроуфорд во время предсезонного матча между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз» (113:104) получил подарок от клуба из Финикса.

Теренсу подарили специальное джерси команды с надписью «42-0», говорящее о победной серии чемпиона. Также Кроуфорд получил специальную перчатку в оранжевой расцветке с эмблемой «Санз» и такой же надписью про количество побед.

В последнем поединке, который состоялся 14 сентября в Лас-Вегасе (США), Теренс одолел звёздного мексиканца Сауля Альвареса единогласным судейским решением (116-112, 115-113, 115-113).