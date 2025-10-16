Скидки
Чимаев ответил, готов ли стать угловым Царукяна в бою россиянина с Топурией

Чемпион UFC Хамзат Чимаев ответил, готов ли стать угловым Армана Царукяна в потенциальном бою россиянина с грузином Илией Топурией.

«Я дружу с Арманом, я близкий друг. Тот парень, я тоже с ним общаюсь, но, как сказать… не близко дружу. Хороший парень, я знаю его хорошо, его брата тоже хорошо знаю. Очень хорошие ребята, и в октагоне, и в жизни, очень адекватные. Да, в принципе, все грузины, они такие… добряки. Всегда был в хороших отношениях. Если Арман попросит, конечно, я не смогу отказать», — сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу Асланбека Бадаева.

