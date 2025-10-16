Скидки
Хукер — о Махачеве: даже величайший легковес Хабиб не пытался достигнуть такого

Хукер — о Махачеве: даже величайший легковес Хабиб не пытался достигнуть такого
Австралийский боец UFC Дэн Хукер высказался о предстоящем поединке за титул организации в полусреднем весе (до 77 кг) между соотечественником Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Уважение Исламу за то, что сделал шаг вперёд и поднялся в полусредний вес. Он, очевидно, заслужил моё уважение за то, что сделал это и решил подраться с Делла Маддаленой. Это то, чего даже величайший легковес в истории, Хабиб, не пытался достигнуть», — сказал Хукер в эфире Sky Sports New Zeeland.

Напомним, поединок Делла Маддалена – Махачев состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

