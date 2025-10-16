Скидки
Bleacher Report составил рейтинг 25 лучших рестлеров WWE за последние 25 лет

Bleacher Report составил рейтинг 25 лучших рестлеров WWE за последние 25 лет
Авторитетное издание Bleacher Report составило рейтинг 25 лучших рестлеров промоушена World Wrestling Entertanment (WWE) за последние 25 лет.

Топ-25 рестлеров WWE за последние 25 лет по версии Bleacher Report:

1. Джон Сина.
2. Рэнди Ортон.
3. Роман Рейнс.
4. Рей Мистерио.
5. Крис Джерико.
6. Андертейкер.
7. Курт Энгл.
8. Сет Роллинс.
9. Дуэйн «Скала» Джонсон.
10. Дэниэл Брайан.
11. Эдж.
12. Брок Леснар.
13. Трипл Эйч.
14. СМ Панк.
15. Эдди Герреро.
16. Джефф Харди.
17. Шон Майклз.
18. Батиста.
19. Эй Джей Стайлз.
20. Стон Колд Стив Остин.
21. Коди Роудс.
22. Дин Эмброуз.
23. Кевин Оуэнс.
24. Букер Т.
25. Кофи Кингстон.

Джон Сина проводит свой финальный забег, до завершения карьеры ему осталось четыре появления на ринге WWE.

