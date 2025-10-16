Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сарнавский поделился ожиданиями от реванша Мераб Двалишвили — Пётр Ян

Сарнавский поделился ожиданиями от реванша Мераб Двалишвили — Пётр Ян
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион Fight Nights, боец клуба «Архангел Михаил» Александр Сарнавский прокомментировал организацию поединка за титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и соотечественником Петром Яном, который состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Пётр Ян

«Думаю, что это шанс для Пети доказать, что он является лучшим. В первом бою, и сам он говорил, что был на 50% готов, было видно, что он правой рукой вообще не бил, часто менял стойки. Сейчас у него хороший шанс выиграть в реванше. Мераб непростой соперник, он будет проводить четвёртый бой за год, доминирующий чемпион, хорошо идёт. Думаю, что к нему надо очень грамотно подходить именно тактически, потому что он ничего нового не будет придумывать, он будет постоянно давить, делать тейкдауны. К бою с ним нужна очень хорошая подготовка, особенно функционально, в четвёртом-пятом раундах видно, что он очень хорошо дышит и постоянно добавляет. Будет очень интересный бой!» — сказал Сарнавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Материалы по теме
«Приезжай в США, я жду тебя!» Двалишвили обратился к Петру Яну перед реваншем
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android