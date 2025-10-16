Сарнавский поделился ожиданиями от реванша Мераб Двалишвили — Пётр Ян

Чемпион Fight Nights, боец клуба «Архангел Михаил» Александр Сарнавский прокомментировал организацию поединка за титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и соотечественником Петром Яном, который состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«Думаю, что это шанс для Пети доказать, что он является лучшим. В первом бою, и сам он говорил, что был на 50% готов, было видно, что он правой рукой вообще не бил, часто менял стойки. Сейчас у него хороший шанс выиграть в реванше. Мераб непростой соперник, он будет проводить четвёртый бой за год, доминирующий чемпион, хорошо идёт. Думаю, что к нему надо очень грамотно подходить именно тактически, потому что он ничего нового не будет придумывать, он будет постоянно давить, делать тейкдауны. К бою с ним нужна очень хорошая подготовка, особенно функционально, в четвёртом-пятом раундах видно, что он очень хорошо дышит и постоянно добавляет. Будет очень интересный бой!» — сказал Сарнавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.