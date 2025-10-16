Чимаев — о бое Царукяна с Хукером: Арман выиграет этой бой, хороший шаг для него

Чемпион UFC Хамзат Чимаев высказался о предстоящем поединке в лёгком весе (до 70 кг) между россиянином Арманом Царукяном и австралийцем Дэном Хукером, который состоится 22 ноября в Дохе (Катар).

«На топовом уровне каждый может проблем доставить. Так, посмотреть стилистически… Арман уже сейчас на пиковой своей волне. И Хукер, это такой… слишком пробитый парень. Я думаю, хороший шаг для Армана, почувствовать клетку, давно не дрался он. Сейчас выиграет этот бой, посмотрим, дадут если титул, не дадут», — сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу Асланбека Бадаева.

Материалы по теме Хамзат Чимаев оценил шансы Царукяна в бою с Топурией

Арман Царукян провёл борцовскую схватку с чемпионом Европы