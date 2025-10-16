Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чимаев — о бое Царукяна с Хукером: Арман выиграет этой бой, хороший шаг для него

Чимаев — о бое Царукяна с Хукером: Арман выиграет этой бой, хороший шаг для него
Комментарии

Чемпион UFC Хамзат Чимаев высказался о предстоящем поединке в лёгком весе (до 70 кг) между россиянином Арманом Царукяном и австралийцем Дэном Хукером, который состоится 22 ноября в Дохе (Катар).

«На топовом уровне каждый может проблем доставить. Так, посмотреть стилистически… Арман уже сейчас на пиковой своей волне. И Хукер, это такой… слишком пробитый парень. Я думаю, хороший шаг для Армана, почувствовать клетку, давно не дрался он. Сейчас выиграет этот бой, посмотрим, дадут если титул, не дадут», — сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу Асланбека Бадаева.

Материалы по теме
Хамзат Чимаев оценил шансы Царукяна в бою с Топурией

Арман Царукян провёл борцовскую схватку с чемпионом Европы

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android